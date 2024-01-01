В Европарламенте назвали причину продолжения конфликта на Украине

Конфликт на Украине продолжается до сих пор из-за нежелания США его прекращать. Такую причину назвал в соцсети X депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.

Как объяснил политик, с начала обострения между Израилем и Палестиной вокруг сектора Газа в ЕП было четыре пленарных заседания в Страсбурге, однако до сих пор не было выработано резолюции по этому вопросу.