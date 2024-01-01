Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

Рано или поздно каждый житель Украины должен выбрать между статусом беженца и выполнением долга перед страной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении.

«Однажды (каждому жителю Украины — прим. URA.RU) придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем хочу быть? Беженцем или гражданином?» — заявил Зеленский.

В 2023 году с Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Выросло число граждан, которые пытаются пересечь границу с помощью поддельных документов. С начала года было зафиксировано около трех тысяч таких попыток. На Украине действует режим военного положения, проводится всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение ее правил.