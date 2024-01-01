Лукашенко поблагодарил людей в погонах за мир и независимость Белоруссии

"В истекшем году нас пытались поставить на колени, удушить экономически. Но мы не просто выстояли, мы всесторонне развивались, двигаясь к своей цели! И мы можем сделать еще больше, зная, что живем за надежной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит ее. Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!" - сказал он.