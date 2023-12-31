GT: план США истощить Россию через кризис на Украине провалился
План США по ослаблению России через украинский кризис провалился. Об этом сообщает издание Global Times.
Как отмечается в материале, Запад осознаёт, что украинский конфликт не истощит Россию, как он ожидал.
Цель помощи Запада украинской армии заключалась не в защите Украины, а в попытке ослабить Россию, уточняет Global Times.
Также отмечается, что Киев рассматривается США и Евросоюзом исключительно как расходный материал.
В материале также сказано, что отношение к конфликту России и Украины становится всё более противоречивым в США и Европе.