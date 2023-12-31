Папа Римский воззвал к совести выгодополучателей от вооруженных конфликтов

«Давайте продолжим молиться о народах, страдающих от войн. О многострадальном народе Украины, о палестинском, израильском, суданском народах. Сколько жизней было потеряно? Сколько разрушений, сколько страданий, сколько нищеты? Пусть те, кто имеет собственный интерес в этих конфликтах, прислушается к голосу совести», — сказал Епископ Рима.