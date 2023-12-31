В Киеве запустили салют во время воздушной тревоги

В Киеве неизвестные запустили салют во время действия воздушной тревоги в городе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве на Осокорках во время воздушной тревоги запустили фейерверк», — говорится в сообщении издания.

На официальном ресурсе по оповещению населения Украины говорится, что предупреждения о воздушной тревоге в Киеве действуют с 19:29. Это 20:29 по московскому времени.