Королева Дании отречется от престола после 52 лет царствования

Королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 года. Об этом она заявила в своем новогоднем обращении к датчанам, сообщает Ekstra Bladet. Российская газета

«Я решила, что сейчас — верное время. 14 января 2024 года (...) я уйду с поста королевы Дании», — указано в публикации. Маргрете II взошла на престол 14 января 1972 года. Таким образом, ее правление продлится ровно 52 года. Lenta.ru