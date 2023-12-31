Королева Дании отречется от престола после 52 лет царствования
Королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 года. Об этом она заявила в своем новогоднем обращении к датчанам, сообщает Ekstra Bladet. Российская газета
«Я решила, что сейчас — верное время. 14 января 2024 года (...) я уйду с поста королевы Дании», — указано в публикации. Маргрете II взошла на престол 14 января 1972 года. Таким образом, ее правление продлится ровно 52 года. Lenta.ru
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте королевского дворца, королева Дании решила уйти на покой из-за проблем со здоровьем, поскольку в феврале ей сделали обширную операцию на спине. Деловая газета "Взгляд"
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