Нетаньяху ответил ЮАР после обвинений Израиля в геноциде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ЮАР в «малодушии» и лжи. Так он прокомментировал иск с обвинением в геноциде палестинцев, который выдвинула ЮАР против Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.

ЮАР подала в пятницу в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля из-за ситуации в секторе Газа. В иске сказано, что действия Тель-Авива являются «нарушением обязательств по Конвенции о геноциде». Претория призвала суд принять временные меры в отношении израильских властей.

Нетаньяху назвал обвинения «лживыми», а израильскую армию «самой моральной» в мире. Он оправдал ракетные и бомбовые удары Израиля по Газе, в ходе которых погибли десятки тысяч людей.

«Нет, Южная Африка, не мы пришли совершать геноцид, а ХАМАС. Они бы убили нас всех, если бы могли», — заявил Нетаньяху.