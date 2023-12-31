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Сеул предостерег Ким Чен Ына от применения ядерного оружия

Минобороны Южной Кореи решительно осуждает заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о военных и политических планах на 2024 год. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сеул озвучил Ким Чен Ыну последствия применения ядерного оружия
© РИА Новости

По мнению Минобороны, власти Северной Кореи «игнорируют страдания и трудности своего народа», перекладывают ответственность за разрушение отношений между государствами, ухудшение обстановки на Корейском полуострове на Южную Корею.

В ведомстве пояснили, что рассматривают заявления лидера Северной Кореи как демонстрацию «природы наследственной диктатуры», стремящейся к сохранению власти.

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В том случае, если КНДР осмелится применить ТЯО против Южной Кореи, против нее выступит альянс Вашингтона и Сеула, и тогда власть Ким Чен Ына встретит свой конец, предупредили в Минобороны.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал готовить армию страны к завоеванию территории Южной Кореи в случае возникновения ядерного конфликта между сторонами.

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