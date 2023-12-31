В Киевской области признали, что на блокпостах будут вручать повестки

"Например, если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва или не обновило учетные данные в [военкомате], то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки", - сказал Олейник в комментарии агентству ТСН.

В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники украинских военкоматов активно отлавливают мужчин призывного возраста в ресторанах, спортивных и тренажерных залах, торговых центрах. В прошлое воскресенье советник мэра Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что с 28 декабря во всех украинских городах и регионах установят блокпосты для выдачи повесток. Никто из представителей местных властей или военного руководства эту информацию не комментировал, но в местных СМИ и соцсетях стали публиковать фотографии, на которых, как утверждали пользователи, были запечатлены такие блокпосты. В частности, сообщалось об их появлении в одном из районов Киева. Тогда столичные власти объяснили появление блокпостов "учениями", которые пройдут в нескольких районах города.