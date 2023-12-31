Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком главе РФ Владимиру Путину в 2024 году. Об этом сообщает французская газета Le Figaro. Ura.ru

«Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США», — говорится в публикации. RT на русском

— Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО, — говорится в материале. Вечерняя Москва