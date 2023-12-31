В 2024 году произойдет большое количество важных событий в бизнесе и политике, предсказали журналисты международной газеты The Financial Times (FT). В частности, по их мнению, кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы, а компания X бизнесмена Илона Маска обанкротится.

Отмечается, что в 2022 году газета сделала 23 предсказания на 2023 год. Почти все из них (20) сбылись.

По оценке экспертов, Трамп будет осужден по крайней мере в рамках одного судебного разбирательства. В итоге, он не сможет участвовать в выборах президент и победу на них одержит действующий глава США Джо Байден.

В прогнозе говорится также, что западные страны продолжат оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Вместе с тем, если прогноз по Трампу не сбудется, он останется на свободе и победит в президентской гонке, финансирование Украины станет проблемой.

По расчетам аналитиков, конфликт между ЦАХАЛ и ХАМАС останется региональным, не распространится на весь Ближний Восток. Они добавили, что война между Китаем и Тайванем маловероятна.

Эксперты предположили, что соцсеть X обанкротится, Илон Маск потеряет вложенные в нее деньги. Вместе с тем, заметили они, бизнесмен спокойно переживет утрату проблемного актива и даже не утратит первое место в списке богатейших людей планеты.