Власти Бали депортировали десятки россиян

Власти острова Бали в Индонезии депортировали десятки граждан России в 2023 году. Об этом сообщает издание Bali Post со ссылкой на главу иммиграционного управления острова Денпасара Сухендра.

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Всего за год с Бали депортировали 164 иностранца. «85 были виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 иностранцев — в превышении срока пребывания по визе», — уточнил Сухендра.

Глава ведомства добавил, что большинство попавших под депортацию граждан прибыло из России — 59 человек. Также были депортированы 15 человек из Австралии и 14 — из США.