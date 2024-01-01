Украинские пограничники усилили контроль за выездом из страны многодетных мужчин

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали вести тщательный контроль на пропускных пунктах Украины, в частности, им позволено требовать у мужчин выездных категорий выписку или запись об отсрочке в документах военного учета. Об усилении проверок рассказал представитель Госпогранслужбы республики Андрей Демченко телеканалу «Общественное», передает ТАСС .

«Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетными отцами, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из ТЦК», — уведомил он.

Ранее украинские пограничники объяснили сложности с выездом за границу изменением правил, вступившим в силу 29 декабря. Многодетным отцам стали выдавать официальные бумаги об отказе в пересечении границы, так как с этих пор никто из них не может покинуть страну без справки из военкомата.