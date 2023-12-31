FT предсказала поражение Трампа и банкротство X в 2024 году

В 2024 году кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы, а компания X Илона Маска обанкротится. Такой прогноз на следующий год дала газета The Financial Times (FT).

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Отмечается, что из 20 предположений в 2023-м не сбылись лишь три.

По мнению журналистов, в следующем году Трамп не победит на выборах президента США, страну вновь возглавит нынешний глава государства Джо Байден. Кроме того, прогнозируется, что Трампа осудят по крайней мере в рамках одного судебного разбирательства. Издание считает, что политик представит это как преследование со стороны Байдена.

В прогнозе также говорится, что западные страны продолжат оказывать помощь Украине. При этом, если Трамп получит пост президента, финансирование Киева станет проблемой.

«Украине, вероятно, все еще будет трудно совершить военный прорыв, поэтому она столкнется с растущим давлением на переговоры с Москвой», — говорится в сообщении.

Газета считает, что полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке не будет — есть надежда, что война Израиля с ХАМАС будет сдержана. Кроме того, не ожидается атака Китая на Тайвань.