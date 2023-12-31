Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году

Соединённые Штаты, где в 2024 году состоятся президентские выборы, могут преподнести президенту России Владимиру Путину величайший подарок в новом году. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США», — говорится в публикации.

Как отмечает автор статьи, начавшаяся в США предвыборная гонка продемонстрировала, что поддержка Киева со стороны Вашингтона начинает ослабевать.

Кроме того, в результате выборов Путин может получить от США величайший подарок — возвращение американского экс-лидера Дональда Трампа в Белый дом.