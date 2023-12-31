В Финляндии заявили о связанной с закрытием границ с Россией сложности

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что закрытие границ с Россией усложняет жизнь людей и организаций. Об этом он высказался в новогоднем обращении, опубликованном на сайте правительства страны.

© Lauri Heino / IMAGO / Globallookpress.com

Орпо подчеркнул, что связанные с мигрантами проблемы на восточной границе Финляндии никуда не исчезли.

«Правительство внимательно следит за ситуацией и работает над решениями, которые помогут остановить (...) миграцию. Закрытие границы [с Россией] усложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий», — рассказал политик.

При этом он заявил, что безопасность Финляндии и ее границ останется приоритетной. Орпо заявил о неготовности идти на компромисс в этом вопросе.