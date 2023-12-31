Власти Финляндии активно работают над проблемой миграции, рассказал премьер-министр республики Петтери Орпо в новогоднем обращении к гражданам страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава правительства отметил, что закрытие границы осложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий.

Вместе с тем, заметил Орло, проблемы на границе с Россией не исчезли. Он добавил, что правительство внимательно следит за ситуацией, работает над решением, направленными на остановку организованной миграции.

Премьер подчеркнул, что безопасность страны, ее границ, является приоритетом для властей республики. Он резюмировал, что правительство не отступит.

Напомним, что в ноябре Финляндия начала постепенно вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В конце месяца она закрыла все КПП.