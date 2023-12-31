Си Цзиньпин сделал заявление про Тайвань в обращении к нации

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.

© Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем

Си Цзиньпин подчеркнул, что объединение территорий по обе стороны Тайваньского пролива — историческая неизбежность, поскольку Китай считает полуостров своей «священной территорией» и никогда не отказывался от применения силы, чтобы сохранить над ним контроль.

«Люди по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу возрождения китайской нации», — сообщил лидер КНР.

Журналисты издания также отмечают, что Китай наращивает военное давление на Тайвань, чтобы на президентских и парламентских выборах, которые пройдут на полуострове 13 января, победила правящая партия.