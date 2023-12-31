В Сети появилось видео страстного поцелуя президента Аргентины с актрисой

Глава Аргентины Хавьер Милей страстно поцеловался с возлюбленной Фатимой Флорес перед публикой, кадры публикует Parati. В пятницу, 29 декабря, президент посетил шоу, в котором выступает актриса, вышел на сцену театра Roxy и заявил, что страна будет двигаться вперед.

Да здравствует свобода, черт возьми! — сказал Милей.

Ранее несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на площади, где находятся национальные и городские суды, чтобы выразить протест против реформ президента Аргентины. Организовали протест и согласовали его с властями местные профсоюзы.

Новоизбранный глава страны почти одновременно намерен запустить 366 реформ. Он планирует закрыть аргентинский Центробанк, заменить песо на американские доллары, провести приватизацию ряда госкомпаний, а еще недавних союзников, Бразилию и Китай, заменить на США и Израиль. С Россией новый аргентинский лидер тоже работать не захотел.