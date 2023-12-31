Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 21 822

По данным Минздрава Палестины, в списке пострадавших 56 451 человек. Как передаёт телеканал Al Jazeera, в анклаве за последние 24 часа в результате ударов погибли как минимум 64 местных жителя, 286 получили ранения.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа продолжатся ещё долгие месяцы — до тех пор, пока цели Иерусалима не будут достигнуты.