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В Европе заявили о возвращении Украины к словам России о переговорах

На Украине вернулись к словам России о переговорах после того, как Вооруженные силы Украины терпят неудачи на фронте. Об этом сообщает французский телеканал TVL.

В Европе заявили о возвращении Украины к словам России о переговорах
© РИА Новости

Европейский эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс заявил, что власти Киева не могут объяснить населению отступление армии, а также большие потери.

При этом, отметил Каррес, украинское население вспомнило слова Москвы о готовности к переговорам сразу после начала российской спецоперации.

Эксперт также выразил уверенность в том, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными из генерального штаба появились разногласия, отношения между ними ухудшились.

Ранее в США призвали Украину задуматься о том, какие выгоды может принести ей мир с Россией. В газете The New York Times убеждены, что таким образом можно остановить кровопролитие на поле боя.

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