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Сайт агентства БелТА подвергся хакерской атаке

Хакеры атаковали сайт белорусского государственного агентства БелТА, сообщает корреспондент ТАСС.

Сайт агентства БелТА подвергся хакерской атаке
© РИА Новости

На сайте около 13:50 было размещено несколько сообщений антиправительственного характера. Также в размещенном хакерами сообщении утверждается, что поражены домен-контроллеры сайта, выкачено 90 Гб данных - внутренние документы, бухгалтерия, личные данные сотрудников.

Получить комментарий агентства пока не удалось.

По состоянию на 14:20 сайт агентства недоступен, при обращении к ресурсу выдается сообщение о недоступности сервера.

Продолжают функционировать Telegram-канал и все социальные сети.

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