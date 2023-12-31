Сайт агентства БелТА подвергся хакерской атаке

На сайте около 13:50 было размещено несколько сообщений антиправительственного характера. Также в размещенном хакерами сообщении утверждается, что поражены домен-контроллеры сайта, выкачено 90 Гб данных - внутренние документы, бухгалтерия, личные данные сотрудников.