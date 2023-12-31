Чехия подтвердила приверженность Украине в свете трагедии в Белгороде

Представительство Чехии при ООН заявило в Twitter (Х), что поддержка Киева со стороны Праги соответствует нормам международного права. Таким образом Чехия отреагировала на критику за поставку вооружений ВСУ, которые применялись против мирных жителей Белгорода.

Позиция Чехии постоянна и ясна. Она заключается в том, что Россия должна немедленно прекратить войну и вывести свои войска со всей территории Украины. Это единственный путь к справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН, — говорится в сообщении.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский добавил, что Москва потребовала присутствия представителя Праги. По его словам, Чехия должна была объясниться за поставки боеприпасов, от которых погибли мирные граждане.