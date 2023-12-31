Украина ввела санкции против нескольких россиян с украинскими паспортами
Владимир Зеленский внес в черный список еще шесть физических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт украинского лидера.
Согласно документу, санкции введены сроком на пять лет. Под ограничения попали шесть граждан России, четверо из которых имеют также гражданство Украины.
В рамках законодательства Украины, их активы на территории республики блокируются, в случае задержания они должны быть выдворены за пределы Украины, их разрешения на въезд или на проживание аннулируются.
В частности, в список попали глава украинского наркокартеля «Химпром» Егор Буркин и его подельник Андрей Амирханян, сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в 2016 году Буркиным заинтересовались спецслужбы РФ. На фоне этого он покинул страну и уехал на Украину.
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