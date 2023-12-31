Украина ввела санкции против нескольких россиян с украинскими паспортами

Владимир Зеленский внес в черный список еще шесть физических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт украинского лидера.

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Согласно документу, санкции введены сроком на пять лет. Под ограничения попали шесть граждан России, четверо из которых имеют также гражданство Украины.

В рамках законодательства Украины, их активы на территории республики блокируются, в случае задержания они должны быть выдворены за пределы Украины, их разрешения на въезд или на проживание аннулируются.

В частности, в список попали глава украинского наркокартеля «Химпром» Егор Буркин и его подельник Андрей Амирханян, сообщает РИА «Новости».