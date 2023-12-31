Вертолеты США потопили три катера Йемена в Красном море

Вертолеты ВМС США потопили три из четырех небольших лодок, использованных йеменскими хуситами для нападения на торговое судно в воскресенье. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на центральное командование США (CENTCOM).

Первый серьезное боестолкновение США и Йемена произошло в южной части Красного моря.

По данным американских военных, лодки хуситов приблизились к судну MAERSK HANGZHOU. Находившиеся в лодках люди стреляли, а затем попытались подняться на борт судна. В ответ были подняты вертолеты с двух американских кораблей - USS Eisenhower и USS Gravely.

С вертолетов прозвучали приказы отойти от судна, однако вооруженные люди на лодках не подчинились и открыли огонь по американским вертолетам из стрелкового оружия, сообщило Центральное командование США.

Вертолеты ВМС открыли ответный огонь и потопили три из четырех небольших лодок. Их экипажи погибли. Четвертая лодка смогла покинуть данный район.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk, находящийся в Красном море, подал сигнал бедствия. Он сообщил, что подвергся нападению четырех небольших лодок хуситов.