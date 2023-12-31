В США указали на слишком мягкую внешнюю политику Байдена

С момента вступления Джо Байдена в должность президента Соединенных Штатов, Вашингтон терпит одну внешнеполитическую неудачу за другой. Об этом пишет The Hill.

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Речь идет об "унизительном" выводе войск США из Афганистана в 2021 году, конфликте между Россией и Украиной в 2022 году, вторжении китайского "шпионского шара" на территорию страны в январе текущего года, указывает издание.

"Добавьте к этому неудачные попытки администрации заслужить расположение Ирана и, похоже, ни один уголок мира не был пощажен", — отмечается в материале.

Как следует из текста, любая оценка деятельности Байдена во внешней политике приводит к выводу, что он привержен "выбору самого мягкого или наименее конфронтационного пути" на международной арене.

Действующему президенту США предстоит проделать большую работу, если он хочет убедить союзников и противников Вашингтона в том, что серьезно относится к использованию военной силы, отмечают авторы.

"Вот почему для администрации Байдена так важно восстановить сдерживание США, начав с предупреждения Тегерана о том, что он будет привлечен к ответственности за нападения на активы США, а затем, при необходимости, нанеся тактические удары внутри Ирана", — пишет The Hill.