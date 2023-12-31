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Лавров рассказал об инициативе России по ближневосточному урегулированию

Инициатива России о созыве многосторонних консультаций по ближневосточному урегулированию предполагает подключение к диалогу представителей палестинских движений на втором этапе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

Лавров рассказал об инициативе России по ближневосточному урегулированию
© ТАСС

Министр подчеркнул, что предложение России остается «на столе».

Ранее Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев. Погибли 68 человек, число раненых остается неизвестным.

Нетаньяху ответил ЮАР после обвинений Израиля в геноциде

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля заявила о начале военной операции в Газе.

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