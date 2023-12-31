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ЕС частично принял Румынию и Болгарию в Шенген

Государства Евросоюза после длительных консультаций договорились о частичной отмене пограничного контроля внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии, пишет «Комсомольская правда».

ЕС частично принял Румынию и Болгарию в Шенген
© globallookpress.com

По данным газеты, введение «частичного Шенгена» для Румынии и Болгарии стало первым прецедентом в истории организации.

«Еврокомиссия приветствует единогласное решение совета ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство, начав с отмены пограничного контроля на воздушных и морских границах с марта 2024 года», — отметили в ЕК.

По мнению экспертов ЕС, отмена погранконтроля на морских и воздушных границах (на сухопутных он сохранится), простимулирует поездки, торговлю и туризм.

В Евросоюзе уточнили, что вопрос об отмене контроля на сухопутных КПП продолжится в 2024 году.

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