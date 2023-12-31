ЕС частично принял Румынию и Болгарию в Шенген
Государства Евросоюза после длительных консультаций договорились о частичной отмене пограничного контроля внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии, пишет «Комсомольская правда».
По данным газеты, введение «частичного Шенгена» для Румынии и Болгарии стало первым прецедентом в истории организации.
«Еврокомиссия приветствует единогласное решение совета ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство, начав с отмены пограничного контроля на воздушных и морских границах с марта 2024 года», — отметили в ЕК.
По мнению экспертов ЕС, отмена погранконтроля на морских и воздушных границах (на сухопутных он сохранится), простимулирует поездки, торговлю и туризм.
В Евросоюзе уточнили, что вопрос об отмене контроля на сухопутных КПП продолжится в 2024 году.