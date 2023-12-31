В Эстонии призвали к долгосрочной стратегии поддержки Украины

"Если мы посмотрим на поведение Европы по отношению к Украине, то очень важно, чтобы у нас была долгосрочная стратегия, и она должна быть связана с тем, что у нас есть соглашение в Европе или с союзниками, сколько мы будем помогать Украине", — сказал Певкур.