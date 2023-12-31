Кандидат в президенты США пообещал закрыть ФБР в случае избрания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах собирается ликвидировать Федеральное бюро расследований (ФБР). Такое намерение он высказал в соцсети Х (ранее Twitter).

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"ФБР нельзя "реформировать". Правильный ответ: закрыть его", — написал Рамасвами.

По его словам, президент США обладает подобными полномочиями и в случае победы он собирается принять меры по ликвидации ФБР.

Ранее Вивек Рамасвами заявил, что выход Вашингтона из НАТО является разумной идеей и следует пересмотреть членство страны в ООН. До этого он пообещал не дать Украине развязать третью мировую войну.

"Мы избежим третьей мировой войны, если каждая нация будет следить за своими интересами, потому что мировая война вообще-то не в интересах каждой отдельной страны", — сказал политик.