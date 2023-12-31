Байден заявил, что поддерживает регулярный диалог с Зеленским

Президент США Джо Байден заявил, что регулярно обменивается информацией с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное накануне пресс-службой Белого дома.

Журналисты спросили Джо Байдена о его контактах с украинским коллегой после удара Вооруженных сил РФ по военной инфраструктуре Украины в конце декабря.

«Я говорю с ним регулярно», — заверил лидер США.

На вопросы Байден отвечал на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в Карибском море, где находился вместе с семьей. Журналисты общались с ним после ужина с супругой в ресторане.

Ранее Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский открыт к мирным переговорам с российской стороной.

«Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению... позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», — заявил он на пресс-конференции по итогам очередных переговоров с лидером Украины.