ООН призвала не наносить ударов по городам и мирным гражданам

Помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Халед Хиари призвал стороны конфликта на Украине не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан. Такое заявление он сделал на заседании Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду, пишет РИА Новости.

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Он подчеркнул, что ООН «однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села». По словам Хиари, подобные нападения «нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об удивлении отсутствием реакции генсека ООН на обстрел Белгорода.