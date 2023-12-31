Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина перестанет существовать в следующем году. Режим Зеленского подписал себе смертный приговор, обстреляв Белгород.

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"Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю", - написал эксперт в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России), обращаясь к украинским властям.

Он также отметил, что все глумящиеся над этой трагедией будут "есть свои слова на ужин".

Напомним, 30 декабря Украина совершила очередной акт терроризма. В результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка.

Ранее Риттер заявил, что украинская оборона начнет сыпаться после освобождения Марьинки российскими войсками. После отступления ВСУ начнут искать ресурсы для дальнейших действий. Однако этих ресурсов у них нет, подчеркнул экс-разведчик.