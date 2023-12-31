Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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«Сообщают о взрывах в Киевской области», — говорится в сообщении.

При этом в Киевской областной администрации заявили о работе ПВО.

31 декабря Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», где базировались иностранные наемники.

Также ВС РФ нанесли удар по объекту украинской разведки в Хмельницкой области.

В воскресенье сообщалось о взрывах в Одессе, а также в Кривом Роге.