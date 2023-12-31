Вучич заявил, что Сербия будет хранить дружбу с Россией и Китаем
Сербия намеревается продолжать стремиться к вступлению в Европейский союз и при этом сохранять традиционно дружеские отношения с Россией и Китаем, игнорируя недовольство всех остальных. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.
Он указал, что Сербия останется независимой и суверенной страной, которая будет принимать собственные решения, основываясь на своих интересах и целях. Она продолжит свой путь в ЕС, хотя там есть лица, которые откровенно хотели бы сбить ее с этого пути. Но Сербия также намерена продолжать развивать и поддерживать свои дружеские отношения с Китаем и Россией, подчеркнул лидер страны. Он добавил, что его администрация не собирается вводить санкции против РФ или публично осуждать действия Пекина и Москвы, чтобы «удовлетворить кого-то».
«Мы не будем никому угождать, наша задача — это сделать все важное в интересах нашего народа, граждан республики, а не в интересах какой-либо другой страны или организации», — подчеркнул Вучич.
Ранее лидер Сербии указывал, что самостоятельная позиция его страны и принципиальный отказ от санкционной политики остального Запада, направленной против РФ, позволили Сербии укрепить репутацию и продемонстрировать всему миру свою независимость.