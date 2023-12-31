Вучич заявил, что Сербия будет хранить дружбу с Россией и Китаем

Он указал, что Сербия останется независимой и суверенной страной, которая будет принимать собственные решения, основываясь на своих интересах и целях. Она продолжит свой путь в ЕС, хотя там есть лица, которые откровенно хотели бы сбить ее с этого пути. Но Сербия также намерена продолжать развивать и поддерживать свои дружеские отношения с Китаем и Россией, подчеркнул лидер страны. Он добавил, что его администрация не собирается вводить санкции против РФ или публично осуждать действия Пекина и Москвы, чтобы «удовлетворить кого-то».