Зеленский заявил об отсутствии территориальных потерь Украины в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил с утверждением об отсутствии у вооруженных сил страны территориальных потерь на фронте в 2023 году, несмотря на освобождение нескольких населенных пунктов российскими войсками.

"В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил также о проведении заключительного заседания ставки главнокомандующего, но подробностей не привел.

Ранее Зеленский утверждал в эфире телеканала Fox News, что украинские военные за последний год не потеряли "ни одной деревни", а потом повторил это еще несколько раз во время поездки в Норвегию.