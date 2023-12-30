В Сербии прозападная оппозиция отказалась от акций протеста

Сербская оппозиция не будет продолжать акции у здания республиканского избиркома. Об этом заявил лидер прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мирослав Алексич, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал N1 (местное отделение CNN).

Оппозиционер считает, что больше нет смысла собираться перед Республиканской избирательной комиссией, потому что она уходит на новогодние каникулы. Полдитик пообещал очередные акции после Нового года.

«Такие большие собрания будем организовывать периодически», — заявил Алексич.

В субботу в центре Белграда прошел крупный оппозиционный митинг против результатов парламентских и муниципальных выборов 17 декабря. Представитель блока «Сербия против насилия», Мариника Тепич, призвала аннулировать результаты. В знак протеста она проводит голодовку с 18 декабря.

Избирательная комиссия тем временем продолжает детально рассматривать жалобы, поступившие на ход выборов в Скупщину (парламент) Сербии 17 декабря. В субботу было назначено повторное голосование на восьми участках. Оно пройдет 2 января.