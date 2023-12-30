ФРГ усилит безопасность перед Новым годом из-за из-за ближневосточного кризиса

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что страна ужесточит меры безопасности перед наступающим Новым годом. Поводом стали настроения улицы из-за ближневосточного кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

В интервью Tagesspiegel Фезер заявила, что немецким силовикам и оперативным службам все чаще приходится сталкиваться «со слепой яростью».

«Реакция на террор ХАМАС и войну в Газе привела к ненависти и насилию на наших улицах», — сказала Фезер.

По ее словам, ситуация представляет угрозу для национальной безопасности. Ответом должны стать жесткие действия со стороны полиции и судов.

Министр пообещала, что органы безопасности будут проявлять в новогодние праздники «чрезвычайную бдительность». В частности, усиленный режим охраны введут на четырех вокзалах Берлина. Там будут находиться 500 полицейских, 300 из которых уже несут службу.