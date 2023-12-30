ЦИК Азербайджана зарегистрировал Алиева кандидатом в президенты

Алиев зарегистрирован по решению заседания комиссии в субботу, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости» .

Внеочередные президентские выборы в стране пройдут 7 февраля 2024 года. Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет. Последние выборы там проходили в 2018 году.