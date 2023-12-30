ЦИК Азербайджана зарегистрировал Алиева кандидатом в президенты
Азербайджанский центризбирком зарегистрировал кандидатом на выборы президента страны действующего главу государства Ильхама Алиева, сообщили в пресс-службе ЦИК.
Алиев зарегистрирован по решению заседания комиссии в субботу, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Напомним, кандидатура Алиева выдвинута партией «Ени Азербайджан».
Внеочередные президентские выборы в стране пройдут 7 февраля 2024 года. Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет. Последние выборы там проходили в 2018 году.