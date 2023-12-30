Три фронта сразу: как США пытаются втянуть Россию в новые конфликты

Соединенные Штаты рассматривают возможность открытия второго фронта против РФ на Южном Кавказе. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин. Действительно ли намерения США серьезны и как будет реагировать Россия на подобные действия, выясняла «Вечерняя Москва».

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Как уточнил в беседе с «ВМ» политолог и общественный деятель Сергей Марков, Вашингтон захочет открыть не один, а сразу три фронта против России:

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— Первое, что хотят сделать США, — так это начать провокации со стороны Молдавии против Приднестровья. Если там начнется обострение, то России придется вмешаться, поскольку у нее есть интересы в данном регионе.

Параллельно Вашингтон будет пытаться усугубить ситуацию между Грузией и другими районами Северного Кавказа, продолжил политолог:

— Будут предприняты попытки столкнуть лбами Грузию, Абхазию и Южную Осетию. Для того, опять же, чтобы ввязать Россию в новый конфликт. По мнению американцев, это ослабит позиции Москвы на украинском военном поле.

Третье направление, по которому США уже работают, — это обострение ситуации в Армении, сообщил Марков.

— Вашингтон пытается максимально ухудшить отношения между Ереваном и Москвой. Главная цель Америки — оторвать Армению от России, чтобы там росла русофобская риторика. На данный момент американцы пытаются вывести Армению из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — прим. «ВМ») и Евразийского экономического союза. Если даже республика останется внутри этих организаций, Вашингтон будет требовать, чтобы армяне вели подрывную политику, которая нанесет вред как России, так и остальным членам этих международных сообществ, — предупредил собеседник «ВМ».

Политолог считает, что именно с этих трех сторон американцами будут предприниматься попытки втянуть Россию в новые конфликты.

— Если посчитать, то получается три новых фронта, которые могут открыться у границ с РФ, — резюмировал Марков.