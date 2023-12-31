Венгрию не будут лишать права голоса в ЕС

Евросоюз не собирается лишать Венгрию права голоса из-за обвинений в нарушениях норм верховенства закона, ситуация в этой стране улучшается, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
По его словам, Венгрия добилась некоторого прогресса и нужно двигаться дальше, передает «Прайм».
С Украиной вопрос о праве голоса напрямую не связан. При этом Будапешт наложил вето на увеличение бюджета Евросоюза, заблокировал пакет финансовой помощи Киеву, а также предупредил о «75 возможностях» помешать переговорам о вступлении Украины в организацию.
Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.