Венгрию не будут лишать права голоса в ЕС

Евросоюз не собирается лишать Венгрию права голоса из-за обвинений в нарушениях норм верховенства закона, ситуация в этой стране улучшается, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

По его словам, Венгрия добилась некоторого прогресса и нужно двигаться дальше, передает «Прайм».

С Украиной вопрос о праве голоса напрямую не связан. При этом Будапешт наложил вето на увеличение бюджета Евросоюза, заблокировал пакет финансовой помощи Киеву, а также предупредил о «75 возможностях» помешать переговорам о вступлении Украины в организацию.