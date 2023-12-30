Экс-премьер Грузии Иванишвили вернулся в политику

Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили вернулся в политику, об уходе из которой объявил в начале 2021 года, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На съезде правящей «Грузинской мечты» он заявил, что отныне будет ее почетным председателем и главным советником.

Также экс-премьер сообщил, что намерен выполнять функции «центра силы» в условиях «разгромленной оппозиции», чтобы правящая сила не имела возможности «расслабиться», так как увеличиваются «риски внутреннего противостояния в ней».

Кроме того, Иванишвили пообещал вести Грузию в Евросоюз и отметил, что свою роль видит также в предолении «сложных геополитических вызовов».