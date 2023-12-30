Украинских мужчин, включая инвалидов и волонтеров, перестали выпускать за границу

Украина перестала выпускать за границу многодетных отцов, волонтёров и инвалидов. На всех пропускных пунктах появились представители военкоматов, начали скапливаться автомобильные очереди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

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Отмечается, что с пятницы на украинско-польской границе начали усиленно проверять всех мужчин. У них требуют справку от военкомата, разрешающую выезд, не имеющих ее — разворачивают.

Проверке подлежат даже лица, ранее беспрепятственно выезжающие за рубеж: многодетные, волонтеры, инвалиды второй и третьей группы, а также водители, занесенные в базу «Шлях» («Путь»), которая дает право на выезд. Поскольку в каждом автобусе или легковом автомобиле есть мужчины, поэтому начали образовываться огромные очереди. В итоге «граница в сторону Польши стоит».

С пятницы также резко замедлилось движение автобусов, следующих в Польшу, на пункте пропуска Рава-Русская (Львовская область).