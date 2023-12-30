На Украине сообщили о приостановке работы КПП на границе с Польшей
Автомобильное движение через КПП «Шегини» на границе с Польшей в субботу, 30 декабря, было временно прекращено, рассказали в патрульной полиции Львовской области. Об этом пишет РИА «Новости».
В полиции пояснили, что в селе Шегини на границе временно перекрыто движение, в связи с этим проезд невозможен. В ведомстве также призвали автолюбителей выбирать альтернативные маршруты объезда.
По данным агентства, через час движение было возобновлено. Причины временного запрета не были озвучены.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 29 декабря, у мужчин, имеющих право покидать Украину, возникли проблемы с выездом в Польшу. Пользователи соцсетей пожаловались, что через границу перестали пускать даже инвалидов II и III групп
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