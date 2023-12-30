Снежного барса признали национальным символом Киргизии

"Снежный барс является не только символом природного богатства, культурного благосостояния, но также и индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает треть глобальной территории. Потеря в природе снежных барсов приведет к риску нарушения хрупкого экологического баланса, что окажет пагубное воздействие на различные виды животных и на человека", - заверили в пресс-службе, напомнив, что "в культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость".