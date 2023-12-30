В Греции разгорелся скандал из-за рождественской вечеринки в больнице

Рождественская вечеринка в больнице «Эритрос Ставрос» («Красный крест») в Афинах вызвала крупный скандал в Греции – медперсонал под «живую музыку» танцевал в центральном коридоре в то время, когда санитары везли на каталке больного.

Как отметил врач по специальности депутат от оппозиционной партии СИРИЗА Павлос Полакис, в дежурный день в больнице в центральном коридоре прошла вечеринка с музыкальными инструментами, когда мимо провозили носилки, передает РИА «Новости» со ссылкой на news247.gr.

«Абсолютное унижение! Это должно было случиться при мне как министре», – подчеркнул он.

«Вечеринка» вызвала гневную реакцию и у других читателей новостного портала, они раскритиковали видео с территории больницы, где люди поют и танцуют, а санитары везут пациента между медиками и оркестром.

Уточняется, что видео появилось как минимум неделю назад, однако до вечера пятницы не было никакой реакции со стороны руководства Минздрава.