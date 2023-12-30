Зеленского и Умерова призвали уйти в отставку

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо уйти в отставку из-за его неспособности защитить страну от российских ударов, высказал мнение экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его мнению, украинский лидер показывает полную беспомощность. Также Соскин призвал уйти в отставку главу Минобороны Украины Рустама Умерова.

© president.gov.ua

Умеров должен уйти в отставку как министр обороны, это же его действия, он же рассказывал, что там Крым возьмут и все такое, Зеленский тоже должен уйти в отставку, потому что полная беспомощность. Оказалась полная беспомощность, — высказался бывший советник Кучмы.

Он также выразил мнение, что если нынешнее руководство Украины продолжит находиться у власти, то в скором времени государство может прекратить свое существование. Соскин считает, что Киеву необходимо идти на переговоры с Россией и соглашаться на условия для прекращения огня.