СМИ: Уволенная помощница Залужного работала певицей в Москве

Внештатная советница главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Алла Мартынюк, которую уволили после слов о том, что смерть в любом случае настигнет украинских военных, в 2000-х годах работала в Москве певицей и актрисой. Об этом написало издание «Страна.ua».

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В статье говорится, что 39-летняя Мартынюк училась актерскому мастерству в Киевском университете театра, кино и телевидения. В 2002 году она приехала в российскую столицу, где два года была солисткой группы «Сливки». В 2006 году девушка впервые снялась в российском комедийном боевике «Ненасытные», после этого играла еще в 14 фильмах и сериалах.

В Москве она вышла замуж за гражданина РФ и родила дочь, в 2008 году развелась и вернулась в Киев. В 2014 году Мартынюк поддержала «майдан», а с началом конфликта в Донбассе стала волонтером, передает РИА Новости.

Ранее она дала интервью, где призвала родителей солдат ВСУ не переживать, что их сыновья идут на фронт, где могут погибнуть, потому что смерть «все равно настигнет всех».

После этого Залужный сообщил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах.