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Началось председательство России в БРИКС

С 1 января 2024 года начинается председательство России в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Началось председательство России в БРИКС
© РИА Новости

Свою полноценную работу в объединении начинают пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Москва уже анонсировала порядка 200 мероприятий, около 10 из них пройдут на министерском уровне.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей в письмах российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение вступить в БРИКС.

Позже министр иностранных дел страны Диана Мондино объяснила, что отказ Буэнос-Айреса от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим.

Bloomberg: к 2040 году доля БРИКС в мировом ВВП вырастет до 45%

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